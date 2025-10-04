Remise des prix littéraires Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Remise des prix littéraires Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges samedi 4 octobre 2025.

Remise des prix littéraires du FIG : cet événement célèbre les talents et les œuvres remarquables présentés lors du Festival International de Géographie.

Les auteurs récompensés auront l’occasion de recevoir leurs prix en présence du public, de partager leur expérience et leur parcours, et de discuter de leurs créations.

La cérémonie met en lumière la diversité des genres littéraires et valorise l’excellence et l’originalité dans le domaine de l’écriture.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

