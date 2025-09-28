Remise des récompenses aux sportifs Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Remise des récompenses aux sportifs Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade dimanche 28 septembre 2025.

Remise des récompenses aux sportifs

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 12:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Remise des récompenses aux sportifs pour l’année 2025

.

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com

English :

Sports awards for 2025

German :

Verleihung der Sportlerauszeichnungen für das Jahr 2025

Italiano :

Premi sportivi per il 2025

Espanol :

Premios deportivos para 2025

L’événement Remise des récompenses aux sportifs La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-15 par Mairie de La Tremblade