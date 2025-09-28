Remise des récompenses aux sportifs Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
2025-09-28 12:00:00
2025-09-28
2025-09-28
Remise des récompenses aux sportifs pour l’année 2025
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
Sports awards for 2025
German :
Verleihung der Sportlerauszeichnungen für das Jahr 2025
Italiano :
Premi sportivi per il 2025
Espanol :
Premios deportivos para 2025
