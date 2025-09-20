Remise du chèque de soutien à la restauration du pont par la Française des jeux et la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la Mission Bern Pont Valentré Cahors

Remise du chèque de soutien à la restauration du pont par la Française des jeux et la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la Mission Bern Pont Valentré Cahors samedi 20 septembre 2025.

Remise du chèque de soutien à la restauration du pont par la Française des jeux et la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la Mission Bern Samedi 20 septembre, 18h00 Pont Valentré Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Après plusieurs mois d’attente et une grande mobilisation de la Fondation du Patrimoine Occitanie, la sélection vient d’être révélée : le pont Valentré fait partie des 18 projets (le seul en Occitanie) qui bénéficieront des gains de l’édition 2025 du Loto du Patrimoine. Cette sélection est une véritable opportunité pour le monument qui, au-delà de la perception de fonds exceptionnels, devrait offrir une visibilité nationale à sa restauration et à la collecte de fonds associée. Tout le monde est invité aujourd’hui à poursuivre cet élan en participant à la cagnotte et, en septembre, en achetant son ticket pour le Loto du Patrimoine. La cérémonie de remise de chèque se déroulera le samedi 20 septembre à 17h aux pieds du pont Valentré en présence de l’ensemble des partenaires institutionnels de l’opération de restauration ainsi que la Française des Jeux. Cette dernière est ouverte à tous !

Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

Après plusieurs mois d’attente et une grande mobilisation de la Fondation du Patrimoine Occitanie, la sélection vient d’être révélée : le pont Valentré fait partie des 18 projets (le seul en qui des…

© Ronny Despature