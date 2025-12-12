Remise du Prix Ada Lovelace Théâtre de la Concorde Paris

En partenariat avec Sciences Po et le Grand Continent, le Théâtre de la Concorde accueille le séminaire « IA, démocraties et milieu informationnel », porté par Hugo Micheron, maître de conférence et chercheur à Sciences Po. Dans un contexte de bouleversement des systèmes politiques, culturels, économiques et sociétaux sous l’effet d’innovations de rupture majeures dans le domaine numérique, nos institutions et pratiques démocratiques sont ébranlées. Stimuler le lien de la concorde démocratique est le fil directeur qui guide ce projet.

Cette rencontre sera consacrée à la remise du prix littéraire et scientifique Ada Lovelace.

L’ objectif de ce Prix ?

Récompenser chaque année, un essai et un roman qui éclairent les enjeux contemporains et réfléchissent au monde de demain. Hommage à l’une des pionnières de la science informatique, le Prix Ada Lovelace a pour mission de créer des liens entre les technologies qui façonnent la société contemporaine et les auteurs qui la pensent. Il a pour vocation de valoriser les œuvres littéraires et intellectuelles qui, par leur singularité, leur créativité et leur exigence, nous permettent d’enrichir notre compréhension du monde, de stimuler notre inventivité et d’apporter des réponses éclairées aux changements rapides et profonds de notre environnement.

Ada Lovelace (1815-1852) :

Fille du célèbre poète Lord Byron, Ada Lovelace est une mathématicienne britannique pionnière de la science informatique. Son œuvre demeure un pilier fondamental de l’histoire de l’informatique et c’est en son hommage que le langage de programmation conçu entre 1977 et 1983 pour le département de la Défense américain (DoD) – par une équipe de CII Honeywell Bull dirigée par le Français Jean Ichbiah – est dénommé Ada.

Avec le Prix Ada Lovelace et Hugo Micheron, maître de conférences et chercheur à Sciences Po, comment la littérature et la réflexion scientifique peuvent-elles éclairer les transformations profondes que les technologies numériques font peser sur nos sociétés ?

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

