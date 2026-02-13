Remise du Prix BD de la Fabrique du citoyen #11, Fabrique Pola, Bordeaux

Remise du Prix BD de la Fabrique du citoyen #11 Samedi 28 mars, 18h00 Fabrique Pola Gironde

Entrée libre

Dans le cadre de la 11ème édition de la Fabrique du citoyen sur le thème Notre santé mentale, trois BD ont été sélectionnées par des lecteurs de la librairie Krazy Kat pour concourir au Prix BD de la Fabrique du ciotyen qui met en avant des BD qui traitent de sujets citoyens souvent complexes.

Venez découvrir le lauréat aux Escales du livre !

Catégorie Egalité hommes-femmes : Les Yeux d’Alex de Claire Fauvel

Catégorie Santé mentale : Moheeb sur le parking de Clara Lodewick

Catégorie Transition écologique : Dans l’indifférence générale de Roberto Grossi

> en partenariat avec la libririe Krazy Kat et les Escales du livre.

