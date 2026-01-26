REMISE DU PRIX BULL’GOMME Mayenne
REMISE DU PRIX BULL’GOMME Mayenne mercredi 11 mars 2026.
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-03-11 17:30:00
2026-03-11
RDV le 11.03, 17h30, à la Médiathèque de Mayenne pour la remise du prix Bull’gomme
Pour les récompenser de leur participation active au prix bull’gomme, l’une des 10 BD de ce prix sera remise à des enfants du territoire, tirés au sort en amont. .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
English :
Rendezvous on 11.03, 5.30 pm, at the Médiathèque de Mayenne for the Bull’gomme prize-giving ceremony
