Remise du prix Émile-Reynaud 2025 Cinéma Le Méliès Montreuil

Remise du prix Émile-Reynaud 2025 Cinéma Le Méliès Montreuil mardi 28 octobre 2025.

Depuis 1977, le Prix Émile-Reynaud est attribué par les adhérent·es de l’AFCA à un court métrage français de l’année. Ce Prix est à la fois un hommage au pionner Émile Reynaud et une reconnaissance de filiation entre son travail et celui des créateur·rices contemporain·es.

Sélectionnés par l’équipe de l’AFCA, les courts métrages en lice seront révélés lors de la Soirée d’ouverture de la Fête, le jeudi 9 octobre. Le vote, réservé uniquement aux adhérent·es de l’AFCA, pourra se faire en ligne les jours qui précèdent la projection ou directement sur place.

La soirée de remise du Prix est l’occasion de découvrir en salle une sélection du meilleur de la production animée nationale avec des films de jeunes auteur·rices aux tons et techniques riches et variés.

Cette année, le public pourra aussi voter pour son coup de cœur de la sélection !

Le·a lauréat·e du Prix Émile-Reynaud est doté par UniversCiné d’un abonnement d’un an ainsi que d’une acquisition du film primé par la plateforme. Le·a lauréat·e du coup de cœur se verra offrir un abonnement d’un an à BrefCinéma (édition papier et digitale).

Remis par les adhérent·es de l’AFCA (Association française du cinéma d’animation) dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, le Prix Émile-Reynaud récompense un court métrage français d’animation.

Rendez-vous le mardi 28 octobre à 21h au Méliès à Montreuil pour découvrir les films sélectionnés et participer à la remise des Prix en présence des équipes des films.

Le mardi 28 octobre 2025

de 20h15 à 23h45

payant

Tarif : 4€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T21:15:00+01:00

fin : 2025-10-29T00:45:00+01:00

Date(s) : 2025-10-28T20:15:00+02:00_2025-10-28T23:45:00+02:00

Cinéma Le Méliès 12 Pl. Jean Jaurès 93100 Montreuil

https://www.fete-cinema-animation.fr/ +33140230813 contact@afca.asso.fr