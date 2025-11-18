Remise du prix Facile à Lire et ouverture de la 2ème édition ! La Source Le Bouscat
Remise du prix Facile à Lire et ouverture de la 2ème édition ! La Source Le Bouscat mercredi 10 décembre 2025.
Remise du prix Facile à Lire et ouverture de la 2ème édition ! Mercredi 10 décembre, 15h00 La Source Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T18:00:00
Fin : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T18:00:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’auteur Dominique Zay sera l’invité d’honneur de Gradignan, l’une des communes participantes du prix pour le lancement de la seconde édition le mercredi 10 décembre ! Facile à lire remise de prix