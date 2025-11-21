Remise du Prix Littéraire de la ville d’Yssingeaux Place de la Victoire Yssingeaux

Remise du Prix Littéraire de la ville d’Yssingeaux

A Marjorie Tixier lauréate pour son roman Le Pays Blanc. L’autrice sera à la médiathèque pour rencontrer les lecteurs et échanger sur son livre. Dédicace et vente de livres sur place organisée par l’Écume des Sucs.

English :

To Marjorie Tixier, prizewinner for her novel Le Pays Blanc. The author will be at the media library to meet readers and discuss her book. Book signing and sales on site organized by l?Écume des Sucs.

German :

An Marjorie Tixier, die für ihren Roman Le Pays Blanc ausgezeichnet wurde. Die Autorin wird in der Mediathek anwesend sein, um die Leser zu treffen und sich über ihr Buch auszutauschen. Signierstunde und Buchverkauf vor Ort, organisiert von l’Écume des Sucs.

Italiano :

A Marjorie Tixier, vincitrice del premio per il suo romanzo Le Pays Blanc. L’autrice sarà presente in mediateca per incontrare i lettori e parlare del suo libro. Firma dei libri e vendita in loco a cura di l’Écume des Sucs.

Espanol :

A Marjorie Tixier, ganadora del premio por su novela Le Pays Blanc. La autora estará en la mediateca para encontrarse con los lectores y hablar de su libro. Firma de libros y venta in situ organizada por l’Écume des Sucs.

