Remise du prix littéraire « Des racines et des mots » Samedi 6 décembre, 17h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T17:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

Fin : 2025-12-06T17:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

Qui succèdera à José Vieira, lauréat 2024 pour son roman Souvenirs d’un futur radieux ?

L’association « Les amis de V.O. », en partenariat avec la Nouvelle librairie V.O. et la bibliothèque municipale de Lille, organise la 11e édition du Prix « Des racines et des mots ».

5 romans finalistes vont être dévoilés à la rentrée de septembre 2025. Pour les découvrir, rendez-vous pour la lecture publique le vendredi 28 novembre 2025 à la médiathèque centrale Jean Lévy. L’association La Bocca lira des extraits des 5 finalistes.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

L’association « Les amis de V.O. », en partenariat avec la Nouvelle librairie V.O. et la bibliothèque municipale de Lille, organisent la 11e édition du Prix « Des racines et des mots ».

BmL_2025