Remise du prix littéraire « Des racines et des mots » Samedi 6 décembre, 17h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T17:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

Fin : 2025-12-06T17:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

La remise du prix, organisée en collaboration avec l’association « Les amis de V.O. » et la librairie V.O., est un moment fort de cette année culturelle. Cet événement met à l’honneur des œuvres remarquables sélectionnées avec soin par nos partenaires passionnés. Venez assister à cette cérémonie qui célèbre la créativité et le talent autour d’un échange convivial et enrichissant.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

V.O

BML