Remise du prix Mercure HEC 2025 à Fanny Oursel (E.21) – pour la Zone Afrique HEC Alumni Paris

Remise du prix Mercure HEC 2025 à Fanny Oursel (E.21) – pour la Zone Afrique HEC Alumni Paris mercredi 29 octobre 2025.

Remise du prix Mercure HEC 2025 à Fanny Oursel (E.21) – pour la Zone Afrique HEC Alumni Paris Mercredi 29 octobre, 18h30 sur inscription

INVITATION Cocktail- Remise du prix Mercure HEC 2025 à Fanny Oursel (E.21) – pour la Zone Afrique

Remise du prix Mercure HEC 2025 à Fanny Oursel (E.21) – HEC Alumni House, mercredi 29 octobre 2025

Chères et chers camarades, voici une information spéciale:

La lauréate des Mercure HEC 2025 – Zone Afrique, Fanny Oursel (E.21), recevra officiellement son trophée à l’issue de l’événement “Changer de regard sur l’Afrique à travers les médias”, organisé par le Club Développement International d’HEC Alumni, le mercredi 29 octobre 2025 à HEC Alumni House ( Paris).

Cette remise de prix à Fanny clôturera une soirée exceptionnelle dédiée à la représentation du continent africain dans les médias, en présence de Dominique Tchimbakala (EMBA 2021), journaliste et ex-présentatrice du Journal Afrique sur TV5MONDE.

Découvrir Fanny en vidéo : [https://youtu.be/-uNFxCdaQo0?si=R7fS3hjQo21GhhZN](https://youtu.be/-uNFxCdaQo0?si=R7fS3hjQo21GhhZN)

Les Mercures HEC : vitrine mondiale de l’entrepreneuriat HEC

Créés en 1999, les Mercures HEC distinguent chaque année des entrepreneures et entrepreneurs HEC qui incarnent l’audace, l’innovation et le leadership de notre communauté à travers le monde. Véritable vitrine mondiale de l’entrepreneuriat HEC, ces trophées célèbrent des parcours inspirants — femmes et hommes qui osent entreprendre, transformer et faire rayonner l’esprit HEC sur tous les continents.

Pourquoi remettre le prix à Fanny lors d’un événement sur les médias africains ?

Cette année, nous avons souhaité associer la remise du Mercure HEC – Afrique à un événement consacré à la communication et à l’image du continent africain. Ce choix traduit la conviction que la transformation économique et sociale de l’Afrique passe aussi par le pouvoir des récits et la maîtrise de la communication.

Fanny Oursel incarne pleinement cette vision. Par son parcours, son engagement ,son regard et son le rôle dans ce secteur Fanny soutient la valorisation des initiatives africaines. Elle illustre une nouvelle génération d’acteurs HEC qui réinventent également la narration du continent.

Remettre le Mercure HEC – Afrique dans ce contexte symbolique, c’est affirmer que l’entrepreneuriat et la communication sont deux leviers essentiels pour faire rayonner l’Afrique autrement : avec authenticité, créativité et impact.

Venez célébrer Fanny !

Nous vous invitons chaleureusement à participer à la conférence et à la remise du Mercure HEC 2025 à Fanny Oursel.

Ce sera l’occasion de :

– Assister à la conférence “Changer de regard sur l’Afrique à travers les médias” animée par Dominique Tchimbakala,

– Rencontrer Fanny, notre lauréate 2025, et découvrir son parcours,

– Partager un moment convivial avec Fanny lors du cocktail de clôture.

Ensemble, faisons rayonner l’esprit HEC

Les Mercures HEC sont avant tout une aventure humaine : celle d’une communauté mondiale qui célèbre ses pairs et fait briller le meilleur de l’esprit HEC aux quatre coins du monde. Venez nombreux célébrer Fanny, échanger, apprendre et vous inspirer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T21:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/invitation-cocktail-remise-du-prix-mercure-hec-2025-a-fanny-oursel-e-21-pour-la-zone-afrique/2025/10/23/13067

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris