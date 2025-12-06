Remise du Prix Super Tournesol Académie du climat Paris

Le Prix Tournesol récompense chaque année un album qui explore spécifiquement une thématique écologique. Tous les dix ans, le Prix Super Tournesol récompense cette fois un auteur, pour l’ensemble de son œuvre. Après avoir été décerné successivement à F’murr (2006) puis à Cosey (2016), il sera remis pour la troisième fois à l’occasion du SoBD. La cérémonie sera conduite par Yves Frémion, secrétaire du Prix Tournesol.

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

