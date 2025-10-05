Remise du Prix Vautrin Lud 2025 Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Le géographe Anssi Paasi, lauréat du Prix Vautrin Lud 2025, revient sur sa carrière et ses travaux.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie