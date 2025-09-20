Remise symbolique du chèque de soutien à la rénovation de l’ancienne prison  » Mission Bern  » PETIT – CANAL Basse-Terre

Remise symbolique du chèque de soutien à la rénovation de l'ancienne prison '' Mission Bern " PETIT - CANAL Basse-Terre

Remise symbolique du chèque de soutien à la rénovation de l’ancienne prison  » Mission Bern  » PETIT – CANAL Basse-Terre samedi 20 septembre 2025.

Remise symbolique du chèque de soutien à la rénovation de l’ancienne prison  » Mission Bern  » Samedi 20 septembre, 10h00 PETIT – CANAL Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Remise symbolique du chèque de soutien à la rénovation de l’ancienne prison  » Mission Bern « 

PETIT – CANAL bas du bourg Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe
Journées du patrimoine

©Ville de Petit-Canal