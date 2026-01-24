Remix Rue Raoul Follereau Lescar

Remix

Rue Raoul Follereau Centre animation rencontres Lescar Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans le cadre d’une étude nationale sur les enseignements artistiques menée par le ministère de la culture et en lien avec LUCAS (laboratoire d’usage culture art et société), 6 départements ont été choisi pour réfléchir à une évolution, un remix des enseignements artistiques.

Les Pyrénées Atlantiques font partie des 6 sélectionnés et notre département a recruté la Cité des Arts de Lescar pour travailler sur ce projet. C’est un laboratoire de réflexion tenu par des professionnels, des usagers, des associations… afin d’envisager ces enseignements sous un nouveau jour dans le futur.

L’après midi du 31/1, tous les publics sont invités à venir prendre connaissance des conclusions de ces rencontres. .

English : Remix

