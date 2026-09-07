Remobilisation à vélo au départ d’Orchies ou Bouvines, Gare Orchies, Orchies
dimanche 27 septembre 2026 · Gare Orchies · Orchies
Informations pratiques
Remobilisation à vélo au départ d’Orchies ou Bouvines Dimanche 27 septembre, 10h00 Gare Orchies Nord
venir avec son vélo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:30:00+02:00
Déambulation familiale à vélo pour transformer la voie Ascq – Orchies en Vélo Route.
2 lieux de départs à 10h permettent de participer au plus proche de chez soi :
– Devant la gare d’Orchies
– Devant l’Eglise de Bouvines (pour la 1ère fois, une commune de la Métropole Européenne de Lille se joint à notre mobilisation).
Arrivée au lycée Charlotte Perriand de Genech (vers 11h15).
Gare Orchies 1 Place André Thomas, 59310 Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « latousavelo@gmail.com »}]
Déambulation familiale à vélo pour transformer la voie Ascq – Orchies en Vélo Route. vélo balade
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