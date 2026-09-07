Remobilisation à vélo au départ d’Orchies ou Bouvines, Gare Orchies, Orchies

Informations pratiques

Remobilisation à vélo au départ d’Orchies ou Bouvines Dimanche 27 septembre, 10h00 Gare Orchies Nord

venir avec son vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:30:00+02:00

Déambulation familiale à vélo pour transformer la voie Ascq – Orchies en Vélo Route.

2 lieux de départs à 10h permettent de participer au plus proche de chez soi :

– Devant la gare d’Orchies

– Devant l’Eglise de Bouvines (pour la 1ère fois, une commune de la Métropole Européenne de Lille se joint à notre mobilisation).

Arrivée au lycée Charlotte Perriand de Genech (vers 11h15).

Gare Orchies 1 Place André Thomas, 59310 Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « latousavelo@gmail.com »}]

Déambulation familiale à vélo pour transformer la voie Ascq – Orchies en Vélo Route. vélo balade