Remonter le temps à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch

Remonter le temps à la Dune du Pilat

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Au-delà de son panorama spectaculaire, le Grand Site de la Dune du Pilat est aussi une véritable archive naturelle et patrimoniale. Ce site naturel classé conserve les traces de nombreuses périodes de l’histoire.

Les fouilles archéologiques menées au fil des années ont permis de révéler de précieux témoignages sur le Pays de Buch, ses habitants et leurs modes de vie, depuis les occupations humaines les plus anciennes jusqu’à la préhistoire. Autant de découvertes qui permettent aujourd’hui de mieux comprendre l’histoire de ce paysage exceptionnel.

Durée 1h30

Rendez-vous Avenue Louis Gaume à Pyla sur Mer, devant l’escalier du point de vue de la Corniche 10 min avant le début de la visite

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .

