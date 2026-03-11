Remonter le temps à la Dune du Pilat

Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Visiteurs, songez que, du haut de cette dune 40 siècles d’histoire, vous contemple, pour reprendre la célèbre citation de Napoléon, au pied des pyramides d’Egypte.

Site naturel classé, panorama à couper le souffle, terrain de jeu pour les plus petits, c’est aussi une archive patrimoniale qui grâce aux fouilles archéologiques, nous raconte l’histoire du Pays de Buch et de ses habitants depuis la préhistoire. Et pourquoi pas, terminer cette ascension en retrouvant votre âme d’enfant, en dévalant la pente douce de l’océan vers un bain de mer, bien mérité.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .

Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Remonter le temps à la Dune du Pilat

L’événement Remonter le temps à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-07 par OT La Teste-de-Buch