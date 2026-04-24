Informations pratiques

Remonter le temps avec l’exposition « Photos du parc au travers du temps » au château de Laàs 19 et 20 septembre Musée du Château de Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’équipe du Château des Énigmes vous invite à découvrir l’évolution du parc à travers des photographies d’époque.

Plusieurs visites guidées seront proposées tout au long de la journée, de 11h à 16h.

Musée du Château de Laàs Domaine du Château de Laàs, 64390 Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 91 53 https://www.chateau-enigmes.com/chateau-de-laas/visite-du-chateau/ Venez découvrir avec nous la reconstitution d’une demeure bourgeoise du XVIIIe siècle, recrée par le dernier couple de propriétaires privés Louis et Madeleine Serbat. Accès par l’accueil de l’activité Le Château des Enigmes, au coeur du domaine du Château de Laàs

L’équipe du Château des Enigmes vous invite à découvrir l’évolution du parc à travers les photos d’époque. Plusieurs visites guidées sont proposées pendant toute la journée de 11h à 16h