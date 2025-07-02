REMONTER LE TEMPS VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS Puisserguier

REMONTER LE TEMPS VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS Puisserguier mercredi 2 juillet 2025.

REMONTER LE TEMPS VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS

Rue de la Gaie Sortie Puisserguier Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-05 2025-07-09 2025-07-12 2025-07-16 2025-07-19 2025-07-23 2025-07-26 2025-07-30 2025-08-02 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30

Les associations de Puisserguier vous invitent à remonter le temps…

Traversez les siècles au rythme des paroles de vos guides, passionnés et passionnants

L’écomusée de la vie d’Autrefois vous plongera dans l’atmosphère du siècle dernier salle de classe reconstituée, intérieur d’autrefois, commerces d’antan…

Pour vous déconnecter des écrans, des jeux de société vintage vous seront proposés. Ils vous permettront de découvrir que l’on peut s’amuser autrement et vous replongeront dans l’ambiance décarbonée du siècle dernier ! .

Rue de la Gaie Sortie Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 76 47 20 57 corinnemilhet@aol.com

English :

Puisserguier’s associations invite you to step back in time…

Cross the centuries to the rhythm of the words of your guides, passionate and fascinating

German :

Die Vereine von Puisserguier laden Sie ein, in die Vergangenheit zu reisen…

Durchqueren Sie die Jahrhunderte im Rhythmus der Worte Ihrer leidenschaftlichen und begeisternden Führer

Italiano :

Le associazioni di Puisserguier vi invitano a fare un salto indietro nel tempo…

Attraversate i secoli al ritmo delle parole delle vostre guide, appassionate e affascinanti

Espanol :

Las asociaciones de Puisserguier le invitan a retroceder en el tiempo…

Atraviese los siglos al ritmo de las palabras de sus guías, apasionadas y fascinantes

L’événement REMONTER LE TEMPS VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS Puisserguier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN