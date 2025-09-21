Remontez le temps au musée de Prat (Labrousse) Musée de Prat, Labrousse

Remontez le temps au musée de Prat (Labrousse) Musée de Prat, Labrousse dimanche 21 septembre 2025.

Remontez le temps au musée de Prat (Labrousse) Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée de Prat, Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Voyagez dans le passé et (re)découvrez les loisirs, métiers, outils et modes de vie d’autrefois. À travers les commentaires des bénévoles, vous en apprendrez davantage sur l’histoire géologique du territoire, l’utilisation de la lauze de schiste, le travail du chanvre, la fabrication des sabots ou encore l’enseignement scolaire au début du XXe siècle.

Musée de Prat, 10 chemin du musée de Prat, hameau de Moissac 15130 Labrousse Labrousse 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 31 96 21 83 https://www.museedeprat.com Ancienne grange sur 2 niveaux. Projection de film sur les métiers d’autrefois Route départementale

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association pour la valorisation du musée de Prat