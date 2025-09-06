Remportez des places pour la « Reading Party » à l’Opéra de Paris Opéra Bastille Paris

Remportez des places pour la « Reading Party » à l’Opéra de Paris Opéra Bastille Paris samedi 6 septembre 2025.

Prenez place dans le foyer panoramique pour une heure de lecture autour d’une sélection d’ouvrages offerts par les éditions Points, avant de partager vos impressions lors d’un temps d’échange.

À l’abri des regards, venez savourer le temps qui passe, prenez une pause lecture et partagez un moment hors du commun au 8e étage de l’Opéra Bastille, avec une vue panoramique sur Paris !

Au programme de cette Reading Party : s’installer confortablement avec son coussin pour lire un bon livre (offert) sélectionné spécialement par les éditions Points et se laisser guider… dans cette expérience collective !

Un temps de déconnexion et de lecture à l’Opéra de Paris avec la « Reading Party », ça vous dit ? Si l’évènement affiche d’ores et déjà complet, la rédaction a réussi à mettre la main sur quelques places. A vous de jouer !

Le samedi 06 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T17:00:00+02:00_2025-09-06T19:00:00+02:00

Opéra Bastille Place de la Bastille 75012 Paris