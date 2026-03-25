Remue les cordes à ton violon , un spectacle de Cédric Malaunais et Emmanuelle Bouthillier Médhiathèque Fougères

Remue les cordes à ton violon , un spectacle de Cédric Malaunais et Emmanuelle Bouthillier

Médhiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

En résonance avec l’exposition de Julien Comte (du 6 avril au 23 mai), peintre et luthier de violon, la médiathèque et la Granjagoul, maison du patrimoine oral en pays de Fougères, vous propose une pause musicale et contée dédiée aux violoneux de Haute-Bretagne. Violoneux d’hier et d’aujourd’hui ou violoneux des mondes imaginaires, ils viendront faire sonner leurs violons à l’unisson … Venez en famille (re)découvrir ce patrimoine vivant à travers des anecdotes, des portraits, des airs à danser , des chansons et des histoires. Comme le dit la chanson En avant-deux ! Remue les cordes à ton violon , si tu veux que j’danse, si tu veux que j’danse … Un spectacle à partir de 7 ans, en accès libre. Avec Emmanuelle Bouthillier violon, tape de pieds, chant, conte… et Cédric Malaunais violon, accordéon, veuze, chant, conte… .

Médhiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

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L’événement Remue les cordes à ton violon , un spectacle de Cédric Malaunais et Emmanuelle Bouthillier Fougères a été mis à jour le 2026-03-25 par OT FOUGERES