Remue-Ménage La Tannerie Avallon

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-26 22:00:00

2025-10-25

REMUE-MÉNAGE n’est pas un spectacle c’est un dérangement.

Nous refusons l’art comme objet figé, confiné dans des cadres de réception convenus. Nous revendiquons l’art comme mouvement, comme désordre fertile, comme occasion de secouer ce qui semble établi. Chaque session est une mise à l’épreuve du lieu, des corps, des disciplines, des manières d’être ensemble.

À la Tannerie, pour cette troisième édition , nous choisissons d’ouvrir un espace de friction, où les pratiques se croisent et se contaminent, où l’inattendu devient moteur.

REMUE-MÉNAGE est une tentative de fabriquer du commun autrement. Non pas dans le confort ou le consensus, mais dans l’acceptation de l’instable, de l’inachevé, du conflictuel. Parce que c’est dans ces zones d’incertitude que se logent les vrais déplacements, ceux qui touchent nos imaginaires et nos manières de vivre.

Nous croyons à une création indisciplinée, poreuse, radicalement vivante.

Nous croyons qu’il est urgent de bousculer les formes, de secouer les habitudes, de donner corps à d’autres possibles.

REMUE-MÉNAGE saison #003 est une invitation à prendre part à ce trouble. À faire de la Tannerie, le temps d’un week-end, un espace d’invention collective. .

contact@rhizomeassociation.org

