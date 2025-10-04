Remue-méninges à Bagatelle fête de la science Mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Remue-méninges à Bagatelle fête de la science

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 18h. Mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille 125 Rue Du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Envie de titiller vos neurones en famille ? Remue-Méninges à Bagatelle revient pour une journée 100% intelligences (au pluriel, oui !) expériences, expos, ateliers, grimpe d’arbre et deux conférences qui font réfléchir sans endormir. C’est gratuit, pour tous (dès 3 ans) et c’est sous réserve de modifications — parce que même l’organisation est intelligente, donc adaptable.



Au programme





Expositions

“Sauvons les abeilles” Éditions Synops Mairie de secteur Salle d’exposition

“Révéler la beauté du vivant” NeuroMarseille Mairie de secteur





Ateliers & animations (toute la journée)

Intelligences multiples avec Les Petits Débrouillards & Parc national des Calanques (Calanque Mobile) (Parc de Bagatelle)

Découverte du cerveau & du système nerveux avec Les Neuronotes (étudiant(es) en neurosciences d’AMU) (Centre d’animation Cadenelle)

Espaces bibliothèque, numérique & créatif avec Acelem

Grimpe d’arbre pour petits et grands avec L’Arbolatoire (Parc de Bagatelle) → à partir de 6 ans, inscription sur place

Jeux mathématiques par les lycéens du labo de maths du Lycée Marseilleveyre, encadrés par leurs professeurs (Parc de Bagatelle)





Conférences-débats

Conférences animées par Pedro Lima, journaliste scientifique.





11h — “Les IA entre mythes et réalités” Inscription ici

Avec Odile Papini, Professeure émérite CNRS & AMU, LIS Mairie de secteur.

De quoi on parle ? Comment fonctionnent les IA, leurs impacts, et… peut-on vraiment parler d’intelligence ?





16h — “Les racines sociales et culturelles de l’intelligence humaine” Inscription ici

Avec Thierry Chaminade, chercheur CNRS, Institut de Neurosciences de la Timone Mairie de secteur.

Pourquoi c’est passionnant ? Du partage d’outils chez nos ancêtres à nos réactions face aux robots humanoïdes le cerveau social expliqué sans prise de tête. .

Mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille 125 Rue Du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Want to tickle your neurons as a family? Remue-Méninges à Bagatelle returns for a day of 100% intelligence (in the plural, yes!): experiments, exhibitions, workshops, tree climbing and two lectures to get you thinking without putting you to sleep.

German :

Haben Sie Lust, Ihre Neuronen mit der ganzen Familie zu kitzeln? Remue-Méninges à Bagatelle ist wieder da und bietet einen Tag voller Intelligenz (im Plural, ja!): Experimente, Ausstellungen, Workshops, Baumklettern und zwei Vorträge, die zum Nachdenken anregen, ohne einzuschlafen.

Italiano :

Volete mettere in moto i neuroni con tutta la famiglia? Remue-Méninges a Bagatelle torna per una giornata al 100% di intelligenza (al plurale, sì!): esperimenti, mostre, laboratori, arrampicate sugli alberi e due conferenze per farvi pensare senza farvi addormentare.

Espanol :

¿Quiere poner a funcionar las neuronas con toda la familia? La Remue-Méninges de Bagatelle vuelve con una jornada 100% inteligente (¡en plural, sí!): experimentos, exposiciones, talleres, escalada de árboles y dos conferencias para pensar sin dormirse.

