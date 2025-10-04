Remue méninges à Bagatelle Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 18h. Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Expositions, ateliers, animations, grimpe d’arbre, jeux mathématiques et conférences autour du thème des intelligences multiples, avec la participation du Parc national des Calanques.





Pour tout public, sans réservation. .

Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

