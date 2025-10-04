Remue méninges à Bagatelle Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement
Remue méninges à Bagatelle Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.
Remue méninges à Bagatelle
Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 18h. Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Enfants
Expositions, ateliers, animations, grimpe d’arbre, jeux mathématiques et conférences autour du thème des intelligences multiples, avec la participation du Parc national des Calanques.
Pour tout public, sans réservation. .
Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Remue méninges à Bagatelle Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille