Remue-méninges, Echoppe seniors saint seurin, Bordeaux

Remue-méninges Mardi 31 mars, 14h15 Echoppe seniors saint seurin Gironde

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T14:15:00+02:00 – 2026-03-31T15:30:00+02:00

Fin : 2026-03-31T14:15:00+02:00 – 2026-03-31T15:30:00+02:00

Tous les mois, retrouvez plus de 200 activités dans les 25 échoppes seniors de la ville. Retrouvez le programme du mois de mars sur le lien ci-joint !

Echoppe seniors saint seurin 13 bis rue du Docteur Albert Barraud Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux.fr/sites/bor-bdxfr-drupal/files/2026-02/Prog_echoppes-seniors_mars2026.pdf »}, {« type »: « phone », « value »: « 0524576502 »}, {« type »: « email », « value »: « albert-barraud@mairie-bordeaux.fr »}]

« jeux de mémorisation » bordeaux seniors