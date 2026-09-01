[Remue-Méninges] Théories complotistes : Comment expliquer leur succès ? Café de l’Arsenal de la Majorelle Dijon
mardi 22 septembre 2026 · Café de l'Arsenal de la Majorelle · Dijon
Informations pratiques
Dijon
[Remue-Méninges] Théories complotistes : Comment expliquer leur succès ?
Café de l’Arsenal de la Majorelle 79 Avenue Jean Jaurès Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Remue-Méninges est de retour pour une cinquième saison !
En cette rentrée, explorons ensemble les ressorts des complotismes en compagnie de Pascal Lardellier, socio-anthropologue, Professeur à l’Université Bourgogne Europe.
Doute légitime ou affabulation, influence de nos biais cognitifs et nouveaux médias, crise de confiance envers les médias et les institutions… nous tâcherons de comprendre comment se construisent les théories du complot et quelles sont les raisons de leur succès.
On se donne rendez-vous un verre à la main le 22 septembre à 18 h 30, au Café de l’Arsenal de La Majorelle.
À l’issue de la rencontre, la librairie Grangier proposera à la vente le livre « Le nouvel âge du complotisme – Post-vérité : quand le réel vacille » de Pascal Lardellier, ainsi qu’une sélection d’autres ouvrages. .
Café de l’Arsenal de la Majorelle 79 Avenue Jean Jaurès Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 40 33 22
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English : [Remue-Méninges] Théories complotistes : Comment expliquer leur succès ?
L’événement [Remue-Méninges] Théories complotistes : Comment expliquer leur succès ? Dijon a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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