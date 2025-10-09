Remus méninges La Semaine Bleue Aésio Résidence Beausoleil Mours-Saint-Eusèbe

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-09 10:15:00

fin : 2025-10-09 11:30:00

2025-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter d’un moment convivial pour vous remuer les méninges avec des jeux divertissants et interactifs de lecture entre générations, organisé par Aésio Résidence Beausoleil !

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 31 47 ehpad.beausoleil@eovi.fr

English :

As part of the Semaine Bleue (Blue Week), come and enjoy a friendly moment of brainstorming with entertaining and interactive inter-generational reading games, organized by Aésio Résidence Beausoleil!

German :

Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche einen geselligen Moment, um Ihre Gehirnwindungen mit unterhaltsamen und interaktiven Lesespielen zwischen den Generationen in Schwung zu bringen, organisiert von Aésio Résidence Beausoleil!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), approfittate di un momento conviviale per far lavorare il cervello con giochi di lettura divertenti e interattivi tra le generazioni, organizzati da Aésio Résidence Beausoleil!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga y aproveche un momento amistoso para acelerar su cerebro con entretenidos e interactivos juegos de lectura entre generaciones, ¡organizados por Aésio Résidence Beausoleil!

