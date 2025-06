Rémuziques 2025 Rémuzat 4 juillet 2025 18:00

Drôme

Rémuziques 2025 Les Petites plages Rémuzat Drôme

Sur les bords de l’Oule soirées musicales le vendredi et le samedi à partir de 18h

Buvette au profit de l’Association CAIRe et petites restauration sur place

.

Les Petites plages

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

On the banks of the Oule, musical evenings on Friday and Saturday from 6 p.m

Refreshments in aid of the CAIRe Association and light refreshments on site

German :

Am Ufer des Flusses Oule Musikabende am Freitag und Samstag ab 18 Uhr

Getränkeausschank zugunsten der Association CAIRe und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Sulle rive del fiume Oule, serate musicali il venerdì e il sabato dalle 18.00

Rinfresco a favore dell’Associazione CAIRe e spuntini in loco

Espanol :

A orillas del río Oule, veladas musicales el viernes y el sábado a partir de las 18.00 h

Refrescos a beneficio de la Asociación CAIRe y tentempiés in situ

L’événement Rémuziques 2025 Rémuzat a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale