Rémy Martin Découverte en train du site d’élaboration Site d’élaboration de Merpins Merpins

Merpins

Rémy Martin Découverte en train du site d’élaboration

Site d’élaboration de Merpins Avenue de Gimeux Merpins Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-14

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-04-14

Découverte en train du Site d’élaboration des cognacs Rémy Martin parcours au cœur des vastes chais.

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Site d’élaboration de Merpins Avenue de Gimeux Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English : Rémy Martin Discover the estate by train

Discover the Merpins production site by train at the heart of the vast cellars

L’événement Rémy Martin Découverte en train du site d’élaboration Merpins a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Cognac