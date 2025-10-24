Rémy Martin – Entre Vignes et Distillerie Rémy Martin Cognac Cognac

10€ // gratuit -18 ans

Début : 2025-10-24T10:00:00 – 2025-10-24T11:30:00

Fin : 2025-10-26T14:00:00 – 2025-10-26T15:30:00

Découvrez les paysages du vignoble de Grande Champagne au cours d’une escapade captivante. Plongez-vous dans le cycle de vie de ce terroir unique, où les terres de calcaire blanc révèlent leurs secrets au fil des saisons. Ensuite, découvrez la distillerie dernière génération de Juillac-le-Coq. Puis, le salon « Les Martins » vous offrira une vue panoramique sur les valons tissés de vignes. C’est dans cet espace contemporain et lumineux que vous serez accueillis pour une expérience de dégustation.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Rémy Martin Cognac 20 rue de la société vinicole 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.remymartin.com/fr-fr/

