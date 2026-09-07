Renaissance à Ferrières : découvrir un chantier de restauration impressionnant, Château de Ferrières, Fontrieu

Informations pratiques

Renaissance à Ferrières : découvrir un chantier de restauration impressionnant 18 – 20 septembre Château de Ferrières Tarn

Gratuit, sur inscription. Par groupes limités à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À votre arrivée au château, découvrez une présentation du chantier de restauration en cours et des objectifs de ce vaste projet de réhabilitation.

La visite se poursuit à travers les espaces situés à l’intérieur de l’enceinte : la cour d’honneur, le jardin Renaissance reconstitué et les appartements seigneuriaux. Vous pourrez également découvrir le projet final de réhabilitation, qui redonnera toute sa place à ce patrimoine exceptionnel.

Château de Ferrières Château de Ferrières, 81260 Fontrieu Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie 06 85 46 27 92 https://www.chateaudeferrieres.eu http://www.poliphile.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 46 27 92 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaudeferrieres.eu »}] Ce château à l’aspect féodal décoré à la Renaissance, domine les gorges sauvages de l’Agoût dans le massif du Sidobre. CD 622 Castres-Lacaune. CD 53 Brassac-Ferrières.

Accueil à l’entrée du Château, présentation du chantier en cours, les objectifs. Explication des parcours dans les espaces intérieurs de l’enceinte : Cour d’Honneur, Jardin authentique de la Le final…

©OlivierCebe