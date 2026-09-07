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Renaissance à Ferrières : découvrir un chantier de restauration impressionnant, Château de Ferrières, Fontrieu

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Ferrières · Fontrieu

Renaissance à Ferrières : découvrir un chantier de restauration impressionnant, Château de Ferrières, Fontrieu

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Ferrières
Adresse
Château de Ferrières, 81260 Fontrieu
Ville
81260 Fontrieu
Département
Tarn
Tarif
Gratuit, sur inscription. Par groupes limités à 20 personnes.

Renaissance à Ferrières : découvrir un chantier de restauration impressionnant 18 – 20 septembre Château de Ferrières Tarn

Gratuit, sur inscription. Par groupes limités à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À votre arrivée au château, découvrez une présentation du chantier de restauration en cours et des objectifs de ce vaste projet de réhabilitation.
La visite se poursuit à travers les espaces situés à l’intérieur de l’enceinte : la cour d’honneur, le jardin Renaissance reconstitué et les appartements seigneuriaux. Vous pourrez également découvrir le projet final de réhabilitation, qui redonnera toute sa place à ce patrimoine exceptionnel.

Château de Ferrières Château de Ferrières, 81260 Fontrieu Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie 06 85 46 27 92 https://www.chateaudeferrieres.eu http://www.poliphile.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 46 27 92 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaudeferrieres.eu »}] Ce château à l’aspect féodal décoré à la Renaissance, domine les gorges sauvages de l’Agoût dans le massif du Sidobre. CD 622 Castres-Lacaune. CD 53 Brassac-Ferrières.
Accueil à l’entrée du Château, présentation du chantier en cours, les objectifs. Explication des parcours dans les espaces intérieurs de l’enceinte : Cour d’Honneur, Jardin authentique de la Le final…

©OlivierCebe

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