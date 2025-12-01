Renaissance Espace Fayolle Guéret
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Quand la souffrance devient lumière, une ode à la Vie et à l’Amour… Hervé Leprêtre relate son histoire vécue il y a seize ans un accident de bûcheronnage. Il témoigne de ce qui s’est passé sous cet arbre, durant plus de quatre heures, pendant lesquelles il a attendu les secours. Il raconte ce qui lui a permis de tenir et ce qui l’a ouvert à la joie et à la gratitude. Il témoigne aussi de l’après, de la force qui l’a porté jusqu’à l’écriture de son parcours et à la scène.
Compagnie De l’Âme à la Vague et
Théâtre Hélios
Mise en scène Grégory Bonnefont
Écriture, interprétation Hervé Leprêtre
Violoncelle Jean Méteignier
Violoncelle, musique électro-acoustique
et voix Aline Clair
Scénographie Maud Chanel
Régie son et lumière Thomas Nimsberg
Administration Delphine Basquin
Coproduction La Guérétoise de spectacle. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
