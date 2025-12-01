Renaissance Espace Fayolle Guéret

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Quand la souffrance devient lumière, une ode à la Vie et à l’Amour… Hervé Leprêtre relate son histoire vécue il y a seize ans un accident de bûcheronnage. Il témoigne de ce qui s’est passé sous cet arbre, durant plus de quatre heures, pendant lesquelles il a attendu les secours. Il raconte ce qui lui a permis de tenir et ce qui l’a ouvert à la joie et à la gratitude. Il témoigne aussi de l’après, de la force qui l’a porté jusqu’à l’écriture de son parcours et à la scène.

Compagnie De l’Âme à la Vague et

Théâtre Hélios

Mise en scène Grégory Bonnefont

Écriture, interprétation Hervé Leprêtre

Violoncelle Jean Méteignier

Violoncelle, musique électro-acoustique

et voix Aline Clair

Scénographie Maud Chanel

Régie son et lumière Thomas Nimsberg

Administration Delphine Basquin

Coproduction La Guérétoise de spectacle. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

