Renaître n’a jamais été au-dessus de mes forces TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 20:30 – 21:20

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Considérant le fait indéniable que les fluctuations infligées par la vie peuvent transformer notre histoire intime; que certains évènements ou souvenirs, puissent même nous pousser au bord d’un précipice, Delphine Vespier nous propose, grâce à la plume de certains philosophes ou poètes, d’en témoigner.Comment tenir debout ? Comment se relever ? Comment Re-Naître ? Faire en sorte que notre vie ne soit pas que survie.Si nombre d’auteurs savent parfaitement décrire une chute, la violence d’un mal-être, et les souffrances que tout un chacun a pu connaître, certains autres savent aussi insuffler l’espoir et la lumière. Ce sont donc les textes choisis chez Pinkola Estes, Nietzsche, Charles Juliet, Colette Magny, Osho et Pablo Neruda, qui nous rappelleront que les mots des autres peuvent parfois nous sauver de nos propres maux.A partir de 14 ans.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



