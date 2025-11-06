Renard-Gillard : une immersion dans les métiers et formations de l’industrie fromagère ! Biencourt-sur-Orge – Agence BAR LE DUC Biencourt-sur-Orge

Renard-Gillard : une immersion dans les métiers et formations de l’industrie fromagère ! Jeudi 6 novembre, 08h30 Biencourt-sur-Orge – Agence BAR LE DUC Meuse

Venez découvrir les métiers de l’industrie fromagère et les formations associées lors de cette visite chez Renard-Gillard ! Cet événement, organisé durant la Semaine de l’industrie agro-alimentaire, est réservé aux demandeurs d’emploi. Vous rencontrerez des professionnels qui vous présenteront l’entreprise et vous feront visiter les lieux. C’est l’occasion idéale pour en apprendre plus sur les opportunités d’emploi et les formations disponibles dans ce secteur. Les métiers de l’industrie laitièr

Biencourt-sur-Orge – Agence BAR LE DUC 55290 Biencourt-sur-Orge Biencourt-sur-Orge 55290 Meuse Grand Est

Venez découvrir les métiers de l'industrie fromagère et les formations associées lors de cette visite chez Renard-Gillard !