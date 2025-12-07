Renata Le Droit au bonheur (Chanson française) Salle municipale (ancienne Mairie annexe) Dijon

Renata Le Droit au bonheur (Chanson française)

Salle municipale (ancienne Mairie annexe) 6 Avenue des Gresilles Dijon Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

2025-12-07

Tous les êtres humains ont droit au bonheur quels qu’ils soient et avec leurs différences qui sont autant de richesses. Cependant, l’âge, la couleur de peau, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap ne sont pas toujours faciles à vivre dans la société actuelle.

RENATA donne la parole à ceux qui souffrent, et nous invitent à partager leur mal de vivre mais aussi leurs espérances en un monde plus ouvert et plus tolérant.

Au piano Francis Harbulot.

Avec le soutien de la ville de Dijon.

Rés. conseillées 03.80.41.31.40 .

