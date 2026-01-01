Renata Les Tubes des Sixties (spectacle chanson française) Cellier de Clairvaux (salle basse) Dijon

Renata Les Tubes des Sixties (spectacle chanson française)

Cellier de Clairvaux (salle basse) 27, bd de La Trémouille Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:15:00

2026-01-11

Ce spectacle, c’est comme un carnet de chansons qu’on feuillette.

Elles sont si belles, ces chansons, et surtout, on ne peut pas s’empêcher de les fredonner encore et encore…

Embarquons pour un joli voyage autour des Tubes des Sixties !

Renata, au chant et au récit, est accompagnée par Francis Harbulot au piano et Gilles Ciron à la guitare.

Spectacle tout public présenté avec le soutien de la ville de Dijon.

Rés. conseillées 03.80.41.31.40. .

+33 3 80 41 31 40 contact@confidences-chanson.fr

