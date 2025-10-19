RENAUD CAPUÇON & FRIENDS – SALLE GAVEAU Paris

Jean-Marc Dumontet présente: RENAUD CAPUÇON & FRIENDSDimanche 19 octobreà 15h00 puis à 18h00Renaud Capuçon & FriendsUn dimanche avec RavelEn résonance avec le 150ème anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, Renaud Capuçon propose un double programme autour des plus belles œuvres de musique de chambre du compositeur français. Le programme ne présente que des chefs d’oeuvre, notamment le sublime quatuor à cordes en fa majeur.Deux concerts pour rendre hommage à l’excellence de la musique de Maurice Ravel, mais aussi pour retrouver les artistes les plus talentueux de la nouvelle génération.Un dimanche de rêve, bercé par la plus française des musiques.15h : Renaud Capuçon, violonPierre Fouchenneret, violonStéphanie Huang, violoncelleArthur Hinnewinkel, pianoGuillaume Bellom, pianoQuatuor DutilleuxGuillaume Chilemme, violonMatthieu Handtschoewercker, violonDavid Gaillard, altoThomas Duran, violoncelleSonate pour violon et violoncelle en ut majeur ; Sonate pour violon et piano n°2, M77 ; Quatuor à cordes en fa majeur — Maurice Ravel18h : Renaud Capuçon, violonPierre Fouchenneret, violonStéphanie Huang, violoncelleArthur Hinnewinkel, pianoGuillaume Bellom, pianoSonate pour violon et piano en ut majeur (posthume) ; Tzigane ; Trio avec piano en la mineur M.67 — Maurice Ravel

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75