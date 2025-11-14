Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 21:00 –

Gratuit : non 10 € à 22 € en prévente : Plein : 22 € / Réduit : 20 € / Petit Chat Fidèle : 18 € / Très Réduit : 10 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert On ne présente plus le très expressif Renaud Garcia-Fons, grand maître de la contrebasse à cinq cordes, compositeur inspiré qui développe un langage et une technique singulière et époustouflante, nourris de l’apport du classique, du baroque, du jazz, du flamenco, des musiques indiennes, orientales, africaines et latines. Cette fois, en quartet avec sa fille Soleá, adepte des musiques traditionnelles et du chant lyrique, il crée un répertoire original autour de la voix et de la diversité des langages. Les huit chansons, conçues chacune comme un haïku exprimant l’émotion du moment, sont portées aussi par le vibraphone et le marimba basse de Stéphan Caracci, la batterie et les percussions de Jean-Luc Di Fraya. Elles nous invitent à traverser le pourtour méditerranéen, la Perse et l’Irlande. > Renaud Garcia-Fons : contrebasse 5 cordes / Soleá Garcia-Fons : chant / Stéphan Caracci, vibraphone, marimba / Jean-Luc Di Fraya, percussions, batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/