Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam – Saison Pannonica, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam – Saison Pannonica Vendredi 6 mars, 21h00 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

10 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Concert

On ne présente plus le très expressif Renaud Garcia-Fons, grand maître de la contrebasse à cinq cordes, compositeur inspiré qui développe un langage et une technique singulière et époustouflante, nourris de l’apport du classique, du baroque, du jazz, du flamenco, des musiques indiennes, orientales, africaines et latines.

Cette fois, en quartet avec sa fille Soleá, adepte des musiques traditionnelles et du chant lyrique, il crée un répertoire original autour de la voix et de la diversité des langages. Les huit chansons, conçues chacune comme un haïku exprimant l’émotion du moment, sont portées aussi par le vibraphone et le marimba basse de Stéphan Caracci, la batterie et les percussions de Jean-Luc Di Fraya. Elles nous invitent à traverser le pourtour méditerranéen, la Perse et l’Irlande.

> Renaud Garcia-Fons : contrebasse 5 cordes / Soleá Garcia-Fons : chant / Stéphan Caracci, vibraphone, marimba / Jean-Luc Di Fraya, percussions, batterie

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Concert Pannonica

Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam © Alexandre Lacombe