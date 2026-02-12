Renaud Garcia-Fons – Blue Maqam Salle du Vigean Eysines Jeudi 5 mars, 20h00 TARIFS : Plein 25€ – Réduit 18€ – Carte jeune 7,50 €

L’ incontournable de la contrebasse contemporaine

### **Blue Maqam**

Contrebassiste et compositeur, Renaud Garcia-Fons incarne une figure unique, un véritable voyageur musical entre jazz, musique classique et musiques du monde. Véritable soliste virtuose, il s’est imposé comme l’un des leaders incontournables de la contrebasse contemporaine.

Depuis 2024, il poursuit son exploration musicale avec Blue Maqam, un nouvel album qui tisse des liens harmonieux entre les traditions musicales d’Orient et d’Occident. Pour ce projet, il s’entoure de sa fille Solea au chant, de Stéphan Caracci au vibraphone, et de Jean-Luc Di Fraya aux percussions, ajoutant ainsi de nouvelles couleurs à son univers musical.

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de palmer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T22:00:00.000+01:00

Salle du Vigean Grand Caillou 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde



