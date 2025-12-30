Renaud Herbin Birja Le Quartz Brest

Renaud Herbin Birja

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11 21:40:00

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Un comédien, deux marionnettistes, une chanteuse, un violoniste, sans oublier une forêt de fils de laine… Ensemble, ils donnent vie à une fable sur l’exil et la transformation.

Birja, c’est l’attente des bergers géorgiens lorsqu’ils se met à pleuveur ; il ne leur reste qu’à observer, sereins, le paysage et en accepter la lente métamorphose. Habité par cette image et par l’idée de la transhumance, Renaud élabore un spectacle onirique et visuel. Dans une scénographie aussi simple que sublime, des marionnettes sous forme d’animaux, porteuses de récits, rendent visite à un homme, retiré dans son abri. Seul parmi les bêtes, il guette les migrations de son existence. La musique et le chant, interprétés en direct offrent à ce conte philosophique une ineffable poésie.

Informations pratiques

A partir de 12 ans.

Durée 1h10.

Réservation recommandée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

