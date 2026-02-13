Renaud Meltz présente « Égaux ou libres : Histoire de la démocratie française », Librairie Compagnie, Paris

Renaud Meltz présente « Égaux ou libres : Histoire de la démocratie française » Jeudi 19 février, 19h00 Librairie Compagnie Paris

La démocratie libérale a-t-elle fait son temps ?

Renaud Meltz retrace les aléas de l’histoire de notre démocratie depuis la Révolution française. Le modèle français n’a rien d’évident : il veut concilier la démocratie fondée sur l’égalité des citoyens avec le libéralisme.Dès le début du XIXe siècle, les libéraux dénoncent une tyrannie de la majorité, tandis que les démocrates refusent l’oligarchie des élites. Il nous appartient de renouer avec la rude ambition d’unir liberté et égalité pour rompre avec l’oligarchie libérale actuelle et conjurer la tentation illibérale.

Renaud Meltz, historien, professeur des universités (Institut universitaire de France), directeur de recherche au CNRS, a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire politique de la France aux XIXe et XXe siècles.

Venez découvrir « Égaux ou libres : Histoire de la démocratie française » publié aux Éditions Tallandier.

Photographie © CRESAT

