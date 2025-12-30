RENAUD ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

RENAUD Début : 2026-05-16 à 20:00. Tarif : – euros.

TS3 – RIVAJ GROUP présente :L-R-21-13696 / L-R-21-13695RENAUD50 ANS DE CARRIÈRE1975 – 2025 : cinquante ans, un jubilé. L’occasion pour Renaud de fêter l’évènement sur scène, entouré de ses invités. Trois soirées exceptionnelles au Zénith Paris – La Villette les 14, 15 et 16 mai 2026, autour de ses plus grandes chansons, interprétées par une trentaine d’artistes, pour une rétrospective musicale de sa carrière. Sur scène le 14.05.2026Renaud, Jean-Louis Aubert, Francis Cabrel, Cali, Benoît Dorémus, Élodie Frégé, Leïla Huissoud, Claire Keim, Emily Loizeau, Renan Luce, Mentissa, Pascal Obispo, Noé Preszow, Axelle Red, Coline Rio, Jean-Paul Rouve, Olivia Ruiz, Gauvain Sers, Alain Souchon, Ours et Pierre Souchon, Anne Sila, Youssef Swatt’sSur scène le 15.05.2026Renaud, Jean-Louis Aubert, Hugues Aufray, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Julien Clerc, Benoît Dorémus, Élodie Frégé, Leïla Huissoud, Hoshi, Claire Keim, Emily Loizeau, Renan Luce, Mentissa, Pascal Obispo, Noé Preszow, Axelle Red, Coline Rio, Jean-Paul Rouve, Olivia Ruiz, Gauvain Sers, Anne Sila, Nicola Sirkis, Youssef Swatt’s, Vianney Sur scène le 16.05.2026Renaud, Jean-Louis Aubert, Hugues Aufray, Bénabar, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Cali, Benoît Dorémus, Élodie Frégé, Leïla Huissoud, Claire Keim, Emily Loizeau, Renan Luce, Mentissa, Pascal Obispo, Noé Preszow, Axelle Red, Coline Rio, Jean-Paul Rouve, Gauvain Sers, Alain Souchon, Ours et Pierre Souchon, Youssef Swatt’s, Vianney

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75