Renault 12 | Expo Roubaix

Renault 12 | Expo

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-04-09 2026-07-11

**INSTALLATION DU 09.04 AU 11.07.2026**

Chaque été, des années 70 aux années 90, des milliers de familles maghrébines ont traversé la Méditerranée.

Depuis Marseille ou Roubaix, dans une époque sans système GPS, des voitures chargées à bloc sillonnèrent la France et l’Espagne jusqu’aux ferrys qui les emmenaient au Maghreb où les attendaient leur famille et leurs origines. Cette installation se découvre comme un voyage au cœur de ces récits de migrations embarqués et de tout ce qu’ils charrient d’objets, de souvenirs et d’émotions, célébrant ainsi ce nomadisme rituel qui fait le lien entre deux rives, en adoptant un regard à la fois sociologique et sentimental. Elle permet de constituer une mémoire populaire de l’immigration, élevée ici au rang de patrimoine immatériel de la Méditerranée.

Pour signifier ce retour nostalgique au pays, une collecte-enquête d’un patrimoine à la fois industriel, mécanique et culturel structure l’ensemble de l’installation. Ce parcours imaginé par Mohamed El Khatib permet de disséquer littéralement une dizaine de Renault 12 ou Peugeot 504, et de faire du principe de la casse automobile, la vitrine d’un art contemporain populaire.

**Distribution **

Conception et réalisation Mohamed El Khatib

Collaboration artistique et images Yohanne Lamoulère

Collaboration artistique et scénographie Louise Sari, Charline Brard

Régie générale Arnaud Léger

Lumière Juliette Romens

Graphisme Joseph Bourillon

Assistanat Camille Nauffray, Vassia Chavaroche

Montage vidéo Emmanuel Manzano

Production Zirlib/Mucem

**Avec le soutien de la Fondation des Artistes.**

**Mercredi 08 avril 2026 Vernissage**

**Une soirée d’ouverture en deux parties **

**- 19:00 | Performance 504 + film**

**- 20:30 | Fête d’ouverture avec un DJ set Olkan et la Vipère Rouge **

**Visite guidée le mercredi et samedi | 14:00 19:00**

**+ le 1er dimanche du mois | 12:00 19:00**

**INSTALLATION DU 09.04 AU 11.07.2026**

Chaque été, des années 70 aux années 90, des milliers de familles maghrébines ont traversé la Méditerranée.

Depuis Marseille ou Roubaix, dans une époque sans système GPS, des voitures chargées à bloc sillonnèrent la France et l’Espagne jusqu’aux ferrys qui les emmenaient au Maghreb où les attendaient leur famille et leurs origines. Cette installation se découvre comme un voyage au cœur de ces récits de migrations embarqués et de tout ce qu’ils charrient d’objets, de souvenirs et d’émotions, célébrant ainsi ce nomadisme rituel qui fait le lien entre deux rives, en adoptant un regard à la fois sociologique et sentimental. Elle permet de constituer une mémoire populaire de l’immigration, élevée ici au rang de patrimoine immatériel de la Méditerranée.

Pour signifier ce retour nostalgique au pays, une collecte-enquête d’un patrimoine à la fois industriel, mécanique et culturel structure l’ensemble de l’installation. Ce parcours imaginé par Mohamed El Khatib permet de disséquer littéralement une dizaine de Renault 12 ou Peugeot 504, et de faire du principe de la casse automobile, la vitrine d’un art contemporain populaire.

**Distribution **

Conception et réalisation Mohamed El Khatib

Collaboration artistique et images Yohanne Lamoulère

Collaboration artistique et scénographie Louise Sari, Charline Brard

Régie générale Arnaud Léger

Lumière Juliette Romens

Graphisme Joseph Bourillon

Assistanat Camille Nauffray, Vassia Chavaroche

Montage vidéo Emmanuel Manzano

Production Zirlib/Mucem

**Avec le soutien de la Fondation des Artistes.**

**Mercredi 08 avril 2026 Vernissage**

**Une soirée d’ouverture en deux parties **

**- 19:00 | Performance 504 + film**

**- 20:30 | Fête d’ouverture avec un DJ set Olkan et la Vipère Rouge **

**Visite guidée le mercredi et samedi | 14:00 19:00**

**+ le 1er dimanche du mois | 12:00 19:00** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**INSTALLATION FROM 09.04 TO 11.07.2026**

Every summer, from the 70s to the 90s, thousands of North African families crossed the Mediterranean.

From Marseilles or Roubaix, in an era without GPS systems, fully-laden cars criss-crossed France and Spain to the ferries that took them to the Maghreb, where their families and origins awaited them. This installation takes us on a journey to the heart of these embarked migratory tales and all the objects, memories and emotions they carry, celebrating the ritual nomadism that links two shores, with a view that is both sociological and sentimental. The result is a popular memory of immigration, elevated here to the status of intangible Mediterranean heritage.

To signify this nostalgic return home, the installation is structured around the collection and investigation of industrial, mechanical and cultural heritage. Mohamed El Khatib?s itinerary literally dissects a dozen Renault 12s and Peugeot 504s, turning the principle of the junkyard into a showcase for popular contemporary art.

**Distribution:**

Concept and production: Mohamed El Khatib

Artistic collaboration and images: Yohanne Lamoulère

Artistic collaboration and set design: Louise Sari, Charline Brard

Stage manager: Arnaud Léger

Lighting: Juliette Romens

Graphic design: Joseph Bourillon

Assistants: Camille Nauffray, Vassia Chavaroche

Video editing: Emmanuel Manzano

Production: Zirlib/Mucem

**With the support of the Fondation des Artistes

*wednesday 08 April 2026: Vernissage** *An opening evening in two parts

**A two-part opening evening:**

**- 19:00 | Performance 504 + film** *Opening party with

**- 20:30 | Opening party with DJ set Olkan et la Vipère Rouge ** (Olkan and the Red Viper)

**Guided tours on Wednesday and Saturday | 14:00 19:00**

**+ 1st Sunday of the month | 12:00 19:00**

L’événement Renault 12 | Expo Roubaix a été mis à jour le 2026-03-12 par Hauts-de-France Tourisme