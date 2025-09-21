Renault, histoire et AMETIS Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Renault, histoire et AMETIS Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Baptêmes en voitures anciennes Renault au départ de l’hôtel de ville à travers les lieux qui ont marqué l’histoire de cette entreprise automobile française historique.

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185300 http://boulognebillancourt.com Décidé par le maire communiste André Morizet, créé par l’architecte Tony Garnier et achevé en 1934, ce bâtiment est un chef d’œuvre de l’Art déco et un symbole de l’union des deux villes : Boulogne et Billancourt. M° Marcel Sembat, parking Hôtel de Ville

