RENAULT recrute et forme des diagnostiqueurs retoucheurs électricité électronique en contrat de professionnalisation Agence LE HAVRE SOUDAY Le Havre

RENAULT recrute et forme des diagnostiqueurs retoucheurs électricité électronique en contrat de professionnalisation Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence LE HAVRE SOUDAY Seine-Maritime

RENAULT forme et recrute en alternance ses futurs diagnostiqueurs retoucheurs électricité électronique pour son site de Sandouville. Venez rencontrer l’équipe en charge du recrutement qui vous présentera les missions principales, les compétences requises, les objectifs, le contenu de la formation ainsi que le contrat proposé pour ce poste. Vous devez être titulaire d’un CAP ou d’un BAC PRO en mécanique automobile ou justifier d’une première expérience en réparation/entretien de véhicules légers

Agence LE HAVRE SOUDAY 76600 Le Havre Le Havre 76600 Anatole France Seine-Maritime Normandy

