Rencard du savoir – Place du vivant : pouvoir et responsabilité des humains, Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux, Bordeaux

Rencard du savoir – Place du vivant : pouvoir et responsabilité des humains Mardi 31 mars, 18h00 Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

L’humain, au centre du monde…ou simplement du sien ?

Depuis des siècles, l’humain transforme, exploite, façonne son environnement, souvent sans se soucier des limites du vivant.

Aujourd’hui, les dégâts sont visibles : écosystèmes fragilisés, autres espèces menacées, et même sa propre survie questionnée.

Quelle place l’humain s’octroie-t-il au sein du vivant ? Et à quel prix ?

Cette réflexion invite à repenser notre rapport au vivant et explore la décroissance comme piste pour mieux cohabiter : moins produire, moins consommer…mieux cohabiter.

Intervenantes :

– Vanessa Oltra, économiste à l’université de Bordeaux

– Cécile Leguy, commissaire de l’exposition Nommer le vivant. professeure d’anthropologie linguistique, Université Sorbonne Nouvelle

Modération : Anne-Sophie Novel, journaliste.

L’exposition «Nommer le Vivant, dire le monde», est visible du 13 janvier au 13 juillet 2026 au Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux.

Café-débat organisé par le service culture de l’université de Bordeaux, dans le cadre de l’exposition «Nommer le vivant, dire le monde».

